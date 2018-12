Öl in Pfanne fing Feuer - Küchenbrand in Innsbruck

Innsbruck (APA) - Durch überhitztes Speiseöl in einer Pfanne ist es am Samstagabend in einer Wohnung in Innsbruck zu einem Küchenbrand gekommen. Laut Polizei verließ die Mutter (40) für einen Augenblick die Küche, weil ihr zweijähriges Kind im Nebenraum zu schreien begann. Als sie zurückkam, hatte sich bereits starker Rauch gebildet.

Die Frau brachte sich mit ihrem Kind in Sicherheit und schlug bei den Nachbarn Alarm. Die Innsbrucker Berufsfeuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz stand, brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, der Schaden in der Küche dürfte jedoch groß sein.