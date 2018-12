22-jähriger Alkolenker bei Unfall in Vorarlberg verletzt

Lustenau (APA) - Ein alkoholisierter, 22-jähriger Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Sonntag in Lustenau (Bezirk Dornbirn) bei einem Verkehrsunfall Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann auf der Hagstraße (L203) im Bereich einer Unterführung von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.