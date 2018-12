Bagger in Kärnten schwer beschädigt - Täter ausgeforscht

Greifenburg/Lienz (APA) - Die Kärntner Polizei hat einen Vandalenakt geklärt, zu dem es im Sommer in einem Steinbruch in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) gekommen war. Ein 24-jähriger Osttiroler hatte damals unter Alkoholeinfluss einen Kettenbagger in Betrieb genommen und sowohl diesen, als auch eine Steinzerkleinerungsmaschine, einen sogenannten Backenbrecher, schwer beschädigt.

Der Mann wird ebenso wie drei Mitwisser (ein 19-jähriger und zwei 18 Jahre alte Osttiroler) angezeigt. Bei der Tat war ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.