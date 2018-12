Grazer bei Brand schwer verletzt

Graz (APA) - Ein 33-jähriger Grazer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Laut Polizei dürfte der Mann eine Kerze angezündet haben und eingeschlafen sein, woraufhin eine Matratze Feuer fing. Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich der 33-Jährige an beiden Händen. Der Mann wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.