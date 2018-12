Kärntner erlitt bei Explosion Verbrennungen im Gesicht

St. Paul/Lavanttal (APA) - Bei einer Explosion in einem Haus in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) ist am Samstagnachmittag ein 58-jähriger Kärntner verletzt worden. Laut Polizei verlegte der Mann Styroporplatten und füllte die Leerräume zwischen den Platten mit Montageschaum aus. Dabei entzündeten sich die Treibgase aus der Schaumdose wegen der Hitze eines daneben aufgestellten Halogenscheinwerfers.

Der Man erlitt Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Gesicht. Er wurde erst ins Landeskrankenhaus Wolfsberg und von dort aus weiter ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Dem Bruder des Mannes gelang es, den durch die Explosion ausgelösten Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen.