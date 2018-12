Brasilianischer Politiker entging Attentat - Die unsichtbaren Milizen

Brasilia (APA) - Der linke Kongressabgeordnete (PSOL) und frühere Bürgermeisterkandidat von Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, ist offenbar nur knapp einem Attentat entgangen. Das deutet ein internes Schreiben der Polizei an, das nun an die Öffentlichkeit gelangte. Kein Einzellfall, wie es allein das vergangene Jahr zeigt. Sogenannte Milizen, bestehend aus aktiven Polizisten, spielen dabei eine zentrale Rolle.

Wie die Zeitung „Globo“ als erste berichtete, war die Polizei den Attentätern auf die Spur gekommen, nachdem es einen Beschwerdeanruf bei einer öffentlichen Missbrauchs-Hotline gegeben hatte, der einen Hinweis auf die möglichen Täter gegeben hatte. Demnach war der Mordanschlag für den dritten Adventssamstag geplant - ziemlich genau neun Monate, nachdem Freixos Parteikollegin und Bürgerrechtlerin Marielle Franco und ihre Fahrer Alexandre Gomes nachts in ihrem Auto auf offener Straße mit rund einem Dutzend Schüssen hingerichtet worden waren. Freixo wollte sich in Campo Grande (Bundesstaat Mato Grosso do Sul) mit Lehrern und Gewerkschaftsvertretern treffen.

Bei den Ermittlungen stieß die Polizei auf einen Angehörigen der Militärpolizei sowie zwei Geschäftsleute aus Jacarepagua im Westen von Rio de Janeiro. Diese drei waren demnach schon in vorangegangenen Ermittlungen vor mehreren Jahren aufgefallen. Außerdem sollen sie bereits bei Razzien gegen die Glücksspielmafia in Erscheinung getreten sein. Laut dem Polizeibericht sollen sie Kontakte zur Miliz pflegen, die in einem knappen Drittel der 6,5-Millionen-Stadt ein Machtvakuum füllt.

Die Gewalt in Rio entsteht im Wesentlichen zwischen rivalisierenden Drogengangs einerseits sowie zwischen Drogengangs und Polizei. Eine dritte eher unsichtbare Kraft sind die sogenannten Milizen. Sie sind eine lose Gruppierung von aktiven Polizisten, die entweder auf der Payroll der Drogenbanden stehen und Polizeioperationen leaken, wegschauen, oder in die eigene Tasche wirtschaften. Sie bieten Schutz gegen Schutzgeld an, kontrollieren in manchen Gegenden das Geschäft mit den Gasflaschen oder versorgen auf Wunsch mit Kabelfernsehen, Strom oder Wasser - illegal versteht sich. Solche Milizen kontrollieren etliche Stadtteile in Rio de Janeiro und sind bei der Bevölkerung etwas besser gelitten als die Drogengangs, die sie diesen vom Leib halten. Sie gehen bei ihren Geschäften in der Regel weniger rabiat und brutal zu Werke.

Obwohl kein direkter Zusammenhang zwischen dem geplanten Attentat und dem Mord an der Stadträtin bestehen, zeigen sich doch mögliche Verbindungen. Sowohl Franco also auch Freixo hatten sich immer wieder mit den Milizen angelegt. Vor rund zehn Jahren hatte Freixo als Abgeordneter im Landesparlament des Staats Rio de Janeiro einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegen die Milizen eingeleitet. Danach waren rund 200 führende Köpfe verhaftet und verurteilt. Die Prozesse kosteten aber auch die leitende Richterin Patricia Acioli das Leben. Sie wurde ermordet. Freixo muss seitdem unter Polizeischutz leben.

Marielle Franco hatte immer wieder die willkürliche Gewalt der Polizei bei Einsätzen in den Favelas von Rio öffentlich angeprangert. Kurz vor ihrer Hinrichtung richtete sie ihre Kritik gegen Polizisten eines konkreten Bataillons. Die Kugeln, durch die sie sterben musste, stammten aus Beständen der Militärpolizei, wie die Ermittlungen schnell ergaben.

Die Spur schien zunächst heiß zu sein: Carlos Alexandre Pareira, ein Mitarbeiter des Stadtrats Marcello Siciliano war am 8. April erschossen worden, zwei Tage, nachdem der Stadtrat von der Mordkommission zum Tode von Marielle Franco befragt worden war. Anfang April hatte die Polizei acht Abgeordnete des Rathauses von Rio de Janeiro als Zeugen vernommen. Vier von ihnen sind Parteikollegen der ermordeten Linkspolitikerin gewesen. Vier weitere jedoch politische Gegner mit Verbindungen zu Milizen oder selbst mit paramilitärischer Vergangenheit. Darunter waren die Abgeordneten Marcelo Siciliano, Jair Mendes da Rocha und Jair Barbosa Tavares alias Zico Bacana. Die Ratsmitglieder waren in den Fokus der Polizei geraten, nachdem Verbindungen zum Handy des Fahrers bestanden haben sollen. Pareira hingegen soll direkten Kontakt zu den Milizen gehabt haben. Dennoch gerieten die Ermittlungen ins Stocken. Erst vor gut einer Woche hatte die übergeordnete Bundespolizei Zugang zu den Ermittlungsakten erbeten.

Manuela D‘Avila, Vize-Präsidentschaftskandidatin von Fernando Haddad, erklärte umgehend ihre Solidarität mit Freixo, der „schon viele Jahre damit lebt, vom organisierten Verbrechen bedroht zu werden“, schieb sie am Donnerstagabend über den Nachrichtendienst Twitter. Chico Alencar, Fraktionsvorsitzender der PSOL im brasilianischen Kongress, hatte während einer Sitzung von den Anschlagsplänen erfahren. In einer Pressemitteilung verurteilte er diese und übte Kritik an der Ineffizienz der Ermittlungsbehörden. „Diese Ineffizienz der Strafverfolgung nährt das Gefühl der Unverwundbarkeit“ und ließ diese Kriminellen offenbar in dem Glauben, sich diesen Mordplan für Freixo ausdenken zu können. „Diese Barbarei verstümmelt weiter unsere schon jetzt brüchige Demokratie“, sagte Alencar.

Politiker in Brasilien leben generell in latenter Gefahr Opfer politisch motivierter Gewalt zu werden. Das Nachrichtenportal „Globo“ listet für den Zeitraum von Anfang 2017 bis Frühjahr 2018 brasilienweit 40 ermordete Stadträte und Bürgermeister auf. Auch der gewählte Präsident Jair Messias Bolsonaro fiel einem Attentat zum Opfer. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Juiz de Fora im Bundestaat Minas Gerais war er Anfang September bei einem Bad in der Menge mit einem Messer schwer verletzt worden. Den restlichen Wahlkampf bis zum ersten Wahlgang am 7. Oktober konnte er nur noch vom Krankenbett absolvieren. Einen politischen Hintergrund, wie ihn Bolsonaro-Anhänger anfangs vermuteten, konnten die Ermittlungen jedoch nicht bestätigen.

Marcelo Freixo ist 51 Jahre alt und stammt aus Niteroi, einer Nachbarstadt Rios. 2016 kandidierte er für das Amt des Bürgermeisters von Rio de Janeiro. Er musste sich aber in der Stichwahl dem evangelikalen Ex-Bischof Marcelo Crivella geschlagen geben.

