Vorrang missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Kärnten

Grafenstein (APA) - Bei einem Verkehrsunfall in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Samstagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Ein 48-jähriger Autolenker aus St. Veit an der Glan hatte beim Einfahren in eine Kreuzung den Vorrang missachtet und war mit einem anderen Auto, gelenkt von einem 57-Jährigen aus Grafenstein, kollidiert, teilte die Polizei mit.

Durch den Anprall wurde der Pkw des Grafensteiners um die eigene Achse geschleudert und blieb etwa 30 Meter entfernt stehen. Sowohl an diesem Auto als auch an dem des 48-Jährigen entstand Totalschaden. Die bei dem St. Veiter mitgefahrenen vier Frauen wurden von der Rettung zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, auch der Lenker aus Grafenstein wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem St. Veiter ergab eine leichte Alkoholisierung