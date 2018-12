Nordische Kombination: Gerstgraser gewann Kontinental-Cup in USA

Steamboat Springs (APA) - In der Nordischen Kombination hat es auf zweiter Ebene einen Sieg für Österreich gegeben. Paul Gerstgraser gewann am Samstag den Kontinental-Cup in Steamboat Springs (USA) vor dem US-Amerikaner Taylor Fletcher und dem Norweger Lars Buraas. Am Freitag war Gerstgraser Zweiter hinter Fletcher geworden, Dritter war mit Bernhard Flaschberger ein weiterer ÖSV-Läufer.