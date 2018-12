Biathlon: IBU-Chef Dahlin will „den Laden aufräumen“

Hochfilzen (APA) - Der im September neu gewählte Präsident Olle Dahlin hat am Sonntag in Hochfilzen nicht mit neuen Details über die Korruptions- und Doping-Affäre im Biathlon-Weltverband (IBU) aufwarten können. Der Schwede betonte aber, er wolle „den Laden aufräumen“ und kündigte bis Herbst 2019 eine neue IBU-Verfassung an. Transparenz und verbesserte Strukturen stünden dabei im Vordergrund.

Der Schwede sprach von einer „neuen Ära“, die längst notwendig sei. „Wir müssen unsere Organisation stärken, die Verfassung ist 25 Jahre alt. Wir haben die Arbeit aufgenommen. Es gibt eine Menge Verbesserungsmöglichkeiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir die IBU in eine positive Richtung entwickeln werden“, sagte Dahlin und versprach volle Transparenz in allen Bereichen. Dazu soll die Meinung von sämtlichen Stakeholdern, wie Sponsoren, nationalen Verbänden und Athleten eingeholt werden. Im Jänner sollen deshalb in Ruhpolding Workshops stattfinden. „Dann werden wir einen Plan für die kommenden vier Jahre machen.“

Über die Korruptions- und Dopingaffäre, in deren Mittelpunkt sein Amtsvorgänger Anders Besseberg - der alle Vorwürfe bestreitet - steht, gab er keine detaillierte Auskunft, versprach aber ehestmögliche Aufklärung. „Wir müssen den Laden aufräumen. Es ist wichtig, das Vertrauen der Athleten, aber nicht nur das der Athleten, zurückzugewinnen. Wir arbeiten sehr sorgfältig daran“, betonte der Schwede, der unter Langzeitmachthaber Besseberg zuletzt vier Jahre IBU-Vizepräsident gewesen war.

Sei Anfang November kümmert sich eine externe Überprüfungskommission um die Aufklärung der IBU-Affäre. Er könne keinen Zeithorizont nennen, in dem diese ihre Arbeit abgeschließen wird, so Dahlin. In einem ersten Zwischenbericht ist von der Kontaktaufnahme mit den Ermittlungsbehörden in Österreich und Norwegen, Whistleblowern und Zeugen die Rede. Auch mit WADA-Ermittlern, die den russischen Staatsdopingskandal untersuchen, arbeite man zusammen, hieß es.

Unter Besseberg soll unter anderem 2016 Bestechungsgeld für die WM-Vergabe an das russische Tjumen geflossen seien. Es soll auch bezahlte Jagdausflüge und Escort-Damen-Buchungen gegeben haben. Außerdem sollen Dopingsünder gedeckt und 65 positive Dopingproben vertuscht worden sein.

Im April gab es am IBU-Sitz in Salzburg im Zuge der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Razzia. Insgesamt wird gegen zwölf Personen ermittelt - gegen zwei wurden Korruptionsvorwürfe erhoben. Die mutmaßlichen Vergehen reichen bis 2012 zurück. Die Auswertung der gefundenen Daten und Dokumente durch die Behörden dürfte wohl noch viele Monate in Anspruch nehmen. Seit Donnerstag ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Dopingvergehen bei der Hochfilzen-WM 2017 gegen fünf russische Biathleten und fünf Betreuer vorgeht.

Bezüglich der Ermittlungen gegen die Russen, zu denen auch Topstar Anton Schipulin gehört, kennt die IBU selbst noch keine Details. Man stehe aber im Kontakt mit den Behörden, um Hintergründe zu erfahren. Unabhängig davon sind seit November die russischen Olympiasieger Jewgeni Ustjugow und Swetlana Slepzowa sowie zwei weitere russische Athleten offiziell von der IBU wegen des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln angeklagt. Dahlin sprach am Sonntag lediglich von vier Dopingfällen, ohne näher darauf einzugehen.

Kommende Woche finden in Moskau Gespräche mit dem russischen Verband statt. Dieser verlor im Zuge bisheriger Sanktionen den Status als vollwertiges IBU-Mitglied. Er muss zwölf Kriterien erfüllen, um wieder aufgenommen zu werden. Zudem werden bis mindestens 2022 keine Biathlon-Wettkämpfe in Russland stattfinden. Auch die ursprünglich Tjumen zugesprochene WM 2021 wurde den Russen wieder aberkannt. Durch die eben erst bekannt gewordenen Behördenermittlungen dürfte sich russische Position wohl kaum verbessert haben.