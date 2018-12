Alkolenker krachte im Bezirk Vöcklabruck gegen Baum

Vöcklabruck (APA) - Ein schwer alkoholisierter 30-Jähriger ist am Samstag gegen 17.00 Uhr in Ampflwang im Bezirk Vöcklabruck mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann blieb unverletzt, der Alkotest ergab 2,76 Promille. Am Auto entstand Totalschaden, teilte die Polizei mit.

Wenige Stunden später beobachtete die Polizei im Stadtgebiet von Vöcklabruck einen 22-jährigen Oberösterreicher ohne Führerschein, als er mit einem Auto wegfuhr. Der junge Mann ist amtsbekannt. Die Beamten verfolgten den Lenker. Noch im Stadtgebiet raste der 22-Jährige trotz roter Ampel mit mehr als 170 km/h über eine Kreuzung der B1. Auf Freilandstraßen beschleunigte er seinen Wagen auf über 200 km/h. Er überholte immer wieder an unübersichtlichen Stellen und trotz glatter Fahrbahn. Schließlich gelang es dem Raser, die Polizei abzuschütteln. Bei seiner riskanten Fahrt missachtete der Oberösterreicher alle Verkehrsregeln und gefährdete sich und andere Verkehrsteilnehmer massiv. Die Polizei konnte den Mann trotz intensiver Fahndung nicht stellen, er wurde wegen zahlreicher Delikte angezeigt.