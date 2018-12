Kosovarisches Parlament billigte Team für Verhandlungen mit Serbien

Prishtina (Pristina) (APA/dpa) - Ungeachtet der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hat sich das kosovarische Parlament für die Wiederaufnahme des Dialogs mit Belgrad ausgesprochen. In einer Entschließung billigte die Volksvertretung am Samstagabend die Einsetzung eines Teams für weitere Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen mit Serbien, berichtete der Fernsehsender RTK.

Die zwölfköpfige Verhandlungsdelegation umfasst Vertreter der Regierungsparteien, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Im Prinzip verhandeln die Präsidenten des Kosovo, Hashim Thaci, und Serbiens, Aleksandar Vucic, unter EU-Vermittlung über die Normalisierung der bilateralen Beziehungen. Infolge der jüngsten Spannungen liegt dieser Dialog jedoch derzeit auf Eis. Zuletzt hatte das Kosovo 100-Prozent-Zölle auf Waren aus Serbien eingeführte. Am Freitag beschloss das Parlament in Prishtina den Umbau der Sicherheitskräfte in eine reguläre Armee. Belgrad protestierte vehement dagegen.

Der heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich nach dem Kosovo-Krieg 1998/99 und Jahren unter UNO-Verwaltung von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt die Eigenstaatlichkeit seiner ehemaligen Südprovinz bis heute nicht an.

Am Dialog auf Präsidentenebene kam im Kosovo massive Kritik auf, seitdem dabei auch von Thaci und Vucic die Idee eines Abtausches von Gebieten entlang ethnischer Linien ins Spiel gebracht wurde. Die Entschließung des kosovarischen Parlaments vom Samstag betont unter anderen die territoriale Integrität des Kosovo und die Unverletzlichkeit seiner Grenzen. In Belgrad stieß der Schritt auf Ablehnung. „Alles deutet darauf hin, dass Prishtina keine Lösung will“, erklärte der Chef des Kosovo-Büros der serbischen Regierung, Marko Djuric.