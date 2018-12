Ski alpin: Souveräne RTL-Führung von Hirscher in Alta Badia

Alta Badia (APA) - Marcel Hirscher liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Alta Badia souverän in Führung. Der Salzburger hat einen Vorsprung von 0,94 Sekunden auf den Schweden Matts Olsson, 1,00 auf das Schweizer Top-Talent Marco Odermatt und 1,03 auf den Tiroler Manuel Feller. Der Norweger Henrik Kristoffersen folgt als Fünfter (1,33).

Stefan Brennsteiner hatte nach 38 Läufern 2,65 Sekunden Rückstand, die Qualifikation für den zweiten Durchgang geht sich damit leicht aus. Philipp Schörghofer lag 3,07 zurück, Roland Leitinger 3,17, das Finale (ab 13.00 Uhr, live ORF eins) sollte sich ebenfalls für beide ausgehen.