Langlauf: Stadlober bei erneutem Johaug-Sieg in Davos 10-km-Siebente

Davos (APA) - Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat am Sonntag in Davos ihren schon dritten siebenten Rang in der laufenden Weltcup-Saison der Skilangläuferinnen geholt. Über 10 km Skating war die 25-Jährige einmal mehr beste Mitteleuropäerin. Ebenso einmal mehr siegte Therese Johaug, die Norwegerin feierte ihren schon sechsten Saisonsieg. Ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg wurde 12,1 Sek. zurück Zweite.

Die drittplatzierte Finnin Krista Parmakoski lag 19,2 Sekunden zurück, Stadlober 1:09,3 Minuten. Sie war im Winter der Heim-WM bereits zu Monatsbeginn in Lillehammer als zweimal Siebente sowie einmal Achte dreimal in die Top Ten gekommen. Die dreifache Top-Ten-Läuferin der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang liegt im Weltcup nach neun Bewerben als beste Mitteleuropäerin mit 216 Punkten auf Rang elf, Johaug hat mit ihren 600 Zählern schon 149 Punkten Vorsprung auf Östberg.