Junger Lenker prallte im Innviertel frontal in den Gegenverkehr

Geinberg (APA) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Geinberger Straße (L1102) wurde heute, Sonntag, in der Früh ein Ehepaar aus dem Bezirk Ried im Innkreis verletzt. Ein 17-jähriger Innviertler war kurz nach 5.30 Uhr in Geinberg im Bereich von Durchham in den Gegenverkehr geprallt. Er sei bei der Fahrt eingeschlafen, sagte der junge Lenker gegenüber der Polizei zur Unfallursache.

Der Alkotest bei dem 17-Jährigen ergab einen Wert von rund einem Promille. Er musste den Führerschein abgeben. Die 40-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Wagens und ihr 42-jähriger Mann wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht, der junge Lenker blieb unverletzt.