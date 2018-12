Mehrere Tote bei Glatteisunfällen in Tschechien

Plzen (Pilsen) (APA/dpa) - Schnee und Eisglätte haben in Tschechien am Wochenende zu mehreren tödlichen Verkehrsunfällen geführt. Bei Domazlice im Westen Böhmens kamen drei junge Männer ums Leben, als ihr Auto ins Schleudern geriet, gegen einen Baum prallte und in einem Bach landete. Das teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Eine 30 Jahre alte Beifahrerin sei lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Fahrer die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst haben. Nördlich von Pilsen (Plzen) starb eine knapp 26 Jahre alte Frau, als ihr Pkw von der Straße abkam und sich überschlug.

Weitere Unfälle gab es auf der Autobahn zwischen Prag und Brünn (Brno), auf der es seit einigen Tagen immer wieder zu Unfällen und langen Staus kommt. Verkehrsminister Dan Tok von der populistischen Partei ANO kündigte an, ein Überholverbot für Lastwagen auf der meistbefahrenen Autobahn des Landes zu prüfen.