Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg

Salzburg (APA) - Bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Ein 19-jähriger Salzburger war in der Vogelweiderstraße stadtauswärts unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung mit der Landstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Heck des Autos brach aus, der Wagen schlitterte gegen eine Absperrung und rammte einen Ampelmast.

Danach kollidierte der Wagen mit einem anderen Auto. Dabei wurden der Lenker und seine Beifahrerin verletzt. Alle drei Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrer waren nicht alkoholisiert, die Autos mussten abgeschleppt werden, teilte die Polizei mit.