Brexit - Deutscher Minister: Briten sollen Wünsche konkretisieren

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die britische Regierung aufgefordert, ihre Änderungswünsche an der Brexit-Vereinbarung mit der EU zu konkretisieren. Beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel sei klar geworden, dass es keine neuen Verhandlungen über den Vertrag geben könne, wohl aber Raum für Klarstellungen, sagte der Minister in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-Interview.

„Zwischen diesen beiden Polen (...) gibt es eine gewisse Spannung, die nur dadurch überwunden werden kann, dass uns Großbritannien Vorschläge auf den Tisch legt.“ Altmaier hat nach eigenen Worten immer davor gewarnt, dass der Brexit unausweichlich negative Folgen für das Wirtschaftswachstum in Großbritannien und in der restlichen EU haben werde. „Wir sind bereit, alles zu tun, um diese negativen Auswirkungen abzumildern und zu begrenzen“, unterstrich er. Die Folgen eines Brexits ohne Vertrag wären besonders gravierend.

„Wenn es zu einem sogenannten harten Brexit kommt, zum einem Ausscheiden ohne eine Übergangsperiode, ohne Klarheit über künftige Beziehungen, würde das zum einen zu Unsicherheiten führen, zum anderen aber auch zu konkreten Umstellungsproblemen in vielen Bereichen“, warnte der Minister. Großbritannien würde das besonders hart treffen: „Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es im britischen Parlament eine Mehrheit für einen harten Brexit nicht geben wird.“

Nach Altmaiers Worten besteht allenfalls Spielraum für weitere Gespräche zwischen der EU und Großbritannien, nicht aber für Neuverhandlungen. „Es gibt einen Unterschied zwischen reden und verhandeln“. Ob letztlich ein ungeordneter Brexit vermieden werden könne, wisse er nicht.