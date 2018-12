Langlauf: Ergebnisse Weltcup Davos 2 -15 km Herren/Below 1./Hauke 35.

Davos (APA) - Ergebnisse von Skating-Bewerben beim Langlauf-Weltcup am Sonntag in Davos (Einzelstart):

Damen (10 km): 1. Therese Johaug (NOR) 26:06,9 Minuten - 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 12,1 Sekunden zurück - 3. Krista Parmakoski (FIN) +19,2 - 4. Ebba Andersson (SWE) 38,2 - 5. Jessica Diggins (USA) 1:01,1 Min. - 6. Rosie Brennan (USA) 1:04,9 - 7. Teresa Stadlober (AUT) +1:09,3. Weiter: 49. Lisa Unterweger (AUT) 2:48,5

Weltcup-Gesamtwertung (nach 9 von 32 Bewerben): 1. Johaug 600 Punkte - 2. Flugstad Östberg 451 - 3. Ebba Andersson (SWE) 409. Weiter: 11. Stadlober 216

Herren (15 km): 1. Jewgenij Below (RUS) 35:52,5 Min. - 2. Maurice Manificat (FRA) +0,9 Sek. - 3. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 4,5 - 4. Denis Spizow (RUS) 7,5 - 5. Chris Andre Jespersen (NOR) 10,6 - 6. Jean Marc Gaillard (FRA) 17,0. Weiter: 35. Max Hauke 1:18,0 - 43. Dominik Baldauf 1:29,0

Weltcup-Gesamtwertung (nach 9 von 32 Bewerben): 1. Alexander Bolschunow (RUS) 367 - 2. Sjur Röthe (NOR) 329 - 3. Emil Iversen (NOR) 328 - 4. Didrik Tönseth (NOR) 308 - 5. Calle Halfvarsson (SWE) 284 - 6. Johannes Hösflot Kläno (NOR) 280. Weiter: 14. Below 150 - 69. Hauke 11 - 74. Baldauf 8.