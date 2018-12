Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-RTL Herren Alta Badia 3 - 2. Lauf

Alta Badia (APA) - Die Schnellsten im zweiten Durchgang:

~ 1. Luca de Aliprandini (ITA) 1:14,44 2. Marcel Hirscher (AUT) 1:14,68 +0,24 3. Thomas Fanara (FRA) 1:15,31 +0,87 4. Trevor Philp (CAN) 1:15,39 +0,95 5. Mathieu Faivre (FRA) 1:15,45 +1,01 6. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:15,59 +1,15 7. Alexis Pinturault (FRA) 1:15,79 +1,35 8. Tommy Ford (USA) 1:15,87 +1,43 9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:15,98 +1,54 10. Thomas Tumler (SUI) 1:16,05 +1,61 11. Thibaut Favrot (FRA) 1:16,10 +1,66 12. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:16,12 +1,68 . Loic Meillard (SUI) 1:16,12 +1,68 14. Manuel Feller (AUT) 1:16,37 +1,93 15. River Radamus (USA) 1:16,40 +1,96

Weiter: 17. Roland Leitinger (AUT) 1:16,46 +2,02 26. Philipp Schörghofer (AUT) 1:18,56 +4,12 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stefan Brennsteiner (AUT), Marco Schwarz (AUT), Marco Odermatt (SUI)