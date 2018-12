Jesus und die Grippe - Franziskus traf kleine Patienten im Vatikan

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat am Sonntag Patienten und Mitarbeiter der kindermedizinischen Ambulanz im Vatikan empfangen. „Ich habe diese Weihnachtszeit überlegt, ob das Jesuskind auch einmal Grippe oder eine Erkältung gehabt hat - und was wohl die Mama gemacht hat“, scherzte er mit den Kindern.

„Wenn die Madonna in Rom gelebt hätte, wäre sie in dieses Zentrum gekommen, ganz bestimmt“, meinte der Papst laut der katholischen Nachrichtenagentur kathpress. Die kindermedizinische Ambulanz im Vatikan bietet Dienstleistungen und Unterstützung für unversicherte oder wirtschaftlich schwache Familien an. Fachlich arbeitet die 1922 gegründete Einrichtung mit der päpstlichen Kinderklinik Bambino Gesu zusammen.

Ebenfalls von Kindern geprägt war das Angelus-Gebet am Petersplatz. Tausende Kinder waren gekommen, um die Jesusfigur ihrer heimischen Weihnachtskrippe segnen zu lassen. Nach einer römischen Tradition findet jeweils am dritten Adventsonntag beim Mittagsgebet des Papstes auf dem Petersplatz die Segnung der „Bambinelli“ statt.