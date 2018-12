Bob: Zweiter deutscher Dreifachsieg im Vierer - Maier 5.

Winterberg (APA/dpa) - Auch im zweiten Viererbob-Rennen der Weltcup-Saison hat es in Winterberg einen deutschen Dreifachsieg gegeben. Am Sonntag gewann Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich mit seiner bei Olympia in Pyeongchang siegreichen Crew mit 36 Hundertstelsekunden Vorsprung vor Johannes Lochner und Auftaktsieger Nico Walther. Der Österreicher Benjamin Maier wurde Fünfter.

Im ersten Lauf war die Crew des Tirolers auf dem Weg zu einer möglichen Bestzeit von einem schweren Fehler gebremst worden. Nach Platz drei zur Halbzeit verlor die Maier-Crew dann in Lauf zwei schon im oberen Bahnteil Zeit, belegte am Ende Platz fünf und war damit eine Position besser als am Samstag. Österreich 2 mit Markus Treichl wurde wie am Samstag Zehnter.