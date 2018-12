Eisschnelllauf: Herzog in Heerenveen über 1.000 m ausgelaugt Zehnte

Heerenveen (APA) - Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen über 1.000 m Rang zehn belegt. Nach bisher insgesamt neun Podestplätzen in diesem Winter wie auch Platz zwei am Vortag über 500 m ging der 23-Jährigen im Thialf die Luft etwas aus. Beim Saison-Auftakt in Obihiro hatte sie über 1.000 m gewonnen. Bis Mitte der Woche war Herzog allerdings fiebrig gewesen.

Der Sieg über 1.000 m ging an Brittany Bowe, die US-Amerikanerin verbesserte in 1:13,25 Min. ihren eigenen Bahnrekord um 65/100. Auf den Plätzen landeten die Japanerin Miho Takagi (1:13,93) und die Russin Jekaterina Schikowa (1:14,03). Herzogs Zeit lautete 1:15,21. Die japanische 500-m-Dominatorin Nao Kodaira wurde in 1:14,32 Fünfte. Im 1.000-m-Weltcup rangiert Herzog nach vier von sechs Rennen mit 177 Punkten hinter Bowe (217) und Takagi (202) auf Rang drei.

„Der Akku war einfach komplett leer. Ich habe mich von Beginn an nicht gut gefühlt am Eis“, kommentierte die Wahl-Kärntnerin ihre Leistung. „Hatte ich gestern noch das Gefühl, über das Eis zu fliegen, so war es heute, als würde ich Blei hinter mir herziehen.“ Im drittletzten Paar des Rennens war ihre neue Trainingspartnerin Bowe davongezogen. „Jetzt heißt es, das Rennen abhaken. Ich habe nun drei Wochen Zeit um mich perfekt für die Europameisterschaften vorzubereiten.

Bei den Herren belegte Floris Root über 1.000 m in 1:11,72 Min. in der B-Division Platz 24. Der 24-Jährige mit niederländischen Wurzeln erkannte bei sich einen Aufwärtstrend. Die Kontinental-Meisterschaften finden vom 11. bis 13. Jänner in Klobenstein in Südtirol statt. Das Format für den Sprinttitel ist ein Mehrkampf über zwei Tage, bestehend aus jeweils zwei Läufen über 500 und 1.000 m. Der Weltcup wird erst vom 1. bis 3. Februar in Hamar fortgesetzt.

Ergebnisse Eisschnelllauf-Weltcup Heerenveen vom Sonntag:

1.000 m Damen: 1. Brittany Bowe (USA) 1:13,25 Minuten - 2. Miho Takagi (JPN) 1:13,94 - 3. Jekaterina Schichowa (RUS) 1:14,03. Weiter: 10. Vanessa Herzog (AUT) 1:15,22; Weltcupstand 1.000 m (nach 4 von 6 Bewerben): 1. Bowe 217 Punkte - 2. Takagi 202 - 3. Herzog 177

1.000 m Herren: 1. Kjeld Nuis (NED) 1:07,80. B-Division: 1. Masaya Yamada (JPN) 1:08,66. Weiter: 24. Floris Root (AUT) 1:11,72