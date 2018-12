Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Engelberg - R. Kobayashi 1.,Kraft 12.

Engelberg (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Engelberg am Sonntag:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 294,4 (144,0/SR egalisiert/137,0) 2. Piotr Zyla (POL) 285,1 (137,5/135,0) 3. Kamil Stoch (POL) 279,5 (138,0/131,0) 4. Karl Geiger (GER) 278,6 (137,0/135,0) 5. Dawid Kubacki (POL) 278,5 (138,5/133,5) 6. Markus Eisenbichler (GER) 276,9 (135,0/137,0) 7. Robert Johansson (NOR) 276,8 (137,0/134,0) 8. Jewgenij Klimow (RUS) 275,7 (136,0/136,0) 9. Roman Koudelka (CZE) 272,8 (135,0/135,5) 10. Antti Aalto (FIN) 270,5 (135,0/137,0) 11. Stephan Leyhe (GER) 268,5 (134,0/135,0) 12. Stefan Kraft (AUT) 268,1 (132,5/137,0) 13. Marius Lindvik (NOR) 260,3 (128,5/136,5) 14. Naoki Nakamura (JPN) 259,6 (126,0/136,5) 15. Johann Andre Forfang (NOR) 259,5 (126,5/135,5) 16. Peter Prevc (SLO) 258,7 (128,0/135,0) 17. Andreas Stjernen (NOR) 258,5 (129,0/134,5) 18. Timi Zajc (SLO) 256,5 (128,0/134,0) . Domen Prevc (SLO) 256,5 (128,5/133,0) 20. Junshiro Kobayashi (JPN) 255,9 (130,0/132,5) 21. Halvor Egner Granerud (NOR) 254,5 (127,5/134,0) 22. Jakub Wolny (POL) 252,5 (126,0/131,5) 23. Anders Fannemel (NOR) 249,7 (130,0/134,0) 24. Andreas Wellinger (GER) 246,2 (128,0/131,0) 25. David Siegel (GER) 246,0 (125,0/127,0) 26. Wladimir Zografski (BUL) 245,1 (130,0/129,5) 27. Stefan Hula (POL) 244,7 (124,5/129,0) 28. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 239,2 (125,0/127,0) 29. Simon Ammann (SUI) 234,8 (126,5/127,0) 30. Noriaki Kasai (JPN) 233,9 (124,5/125,0) ~ nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 37. Philipp Aschenwald, 41. Michael Hayböck, 43. Markus Schiffner, 48. Manuel Fettner, 51. Clemens Aigner (alle AUT); nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.: 55. Daniel Huber (AUT)