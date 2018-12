Jemen-Vermittler fordert Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe

Hodeidah (APA/dpa) - Nach neuer Gewalt im Bürgerkriegsland Jemen hat der UN-Sondergesandte Martin Griffiths Regierungstruppen und Rebellen zur sofortigen Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe aufgerufen. „Der Sondergesandte erwartet von den beiden Parteien, dass sie ihre Verpflichtungen gemäß dem Text und Geist des Stockholm-Abkommens respektieren“, teilte Griffiths am Sonntag über Twitter mit.

Die internationale anerkannte Regierung und die schiitischen Houthi-Rebellen hatten sich am Donnerstag bei den Friedensgesprächen in Schweden auf einen Waffenruhe für die strategisch wichtige Hafenstadt Hodeidah geeinigt. Trotzdem geht die Gewalt weiter. Die jemenitische Nachrichtenseite Al-Masdar Online meldete am Sonntag, die Kämpfe um Hodeidah seien mehrfach wieder aufgeflammt.

Der von den Houthis kontrollierte Hafen in Hodeidah ist zentral für die Versorgung des Landes. Regierungstruppen versuchen seit Monaten, ihn einzunehmen. Sie werden dabei mit Luftangriffen einer internationalen Koalition unterstützt, an deren Spitze das benachbarte Saudi-Arabien steht. Nach mehr als vier Jahren Bürgerkrieg erlebt das Land den Vereinten Nationen zufolge die schwere humanitäre Krise der Welt.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA203 2018-12-16/16:16