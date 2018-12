Schwimmen: US-Team räumte am WM-Finaltag noch einmal kräftig ab

Hangzhou (APA) - Die US-Schwimmer haben am Sonntag zum Abschluss der Kurzbahn-Weltmeisterschaften noch einmal kräftig zugeschlagen. Caeleb Dressel und Co. gewannen in der letzten Finalsession dieser Titelkämpfe sechs von zehn Entscheidungen und feierten damit am Schlusstag mehr als ein Drittel ihrer bei dieser Veranstaltung insgesamt 17 Titelgewinne. Russland als Nummer zwei brachte es auf sechsmal Gold.

Ihre mannschaftliche Stärke demonstrierten die US-Amerikaner mit dem Sieg in allen drei angesetzten Staffeln. Über 4 x 50 m Kraul der Damen gewannen Madison Kennedy, Mallory Comerford, Kelsi Dahlia und Erika Brown in 1:34,03 Min. sowie über 4 x 100 m Lagen Olivia Smoliga, Katie Meili, Dahlia und Comerford in 3:45,58 bzw. bei den Herren Ryan Murphy, Andrew Wilson, Caeleb Dressel und Ryan Held in 3:19,98. Der jeweilige Weltrekord wurde um 12/100, 38/100 bzw. 82/100 verpasst.

Auch in den Einzel-Entscheidungen des Tages fiel wie schon am Vortag kein Weltrekord, womit es bei neun neuen Weltrekorden im Laufe des sechstägigen Events blieb. Zwei der anderen drei Siege waren sogar Doppelerfolge - beide bei den Damen. Über 100 m Delfin siegte Kelsi Dahlia in 55,01 Sek. klar vor Kenyl Stewart (56,22), über 200 m Brust Annie Lazar in 2:18,32 vor Bethany Galat (2:18,62). Letztlich gewann Dressel im Klassiker 100 m Kraul in 45,62 um 2/100 vor Wladimir Morosow (RUS) und Chad le Clos (45,89).

Der Südafrikaner stand später bei der letzten Herren-Einzelentscheidung auf der Tribüne und jubelte seinem Landsmann Cameron van der Burgh zu. Der 30-Jährige hatte zur Wochenmitte schon über 100 m Brust gesiegt und danach seinen Rücktritt mit dem WM-Ende bekanntgeben, in seinem letzten Rennen legte er nun über 50 m Brust nach. Mit dem WM-Rekord von 25,41 Sek. siegte der langjährige Schützling von Graz-Trainer Dirk Lange komfortable 36/100 vor dem Weißrussen Ilja Schimanowitsch.

In anderen Herren-Entscheidungen komplettierte Jewgenij Rylow auf der langen Rückenstrecke ein seltenes Double aus 50- und 200-m-Sieg. Der Russe setzte sich in 1:47,02 Min. durch. Im „Marathon“ über 1.500 m Kraul fing Michail Romantschuk den Italiener Gregorio Paltrinieri erst auf der letzten der 60 Längen um 73/100 ab. Paltrinieris Weltrekord verpasste der Ukrainer in 14:09,14 Min. um 1,08 Sek.

Über 50 m Kraul der Damen siegte in 23,19 Sek. wie über 100 m Kraul die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo vor Landsfrau Femke Heemskerk (23,67). Die im Rückensprint nach einem Semifinal-Lapsus als Favoritin leer ausgegangene Brasilianerin Etiene Medeiros holte Bronze (23,76). Kromowidjojo hatte auch über 50 m Delfin gewonnen und damit drei Einzeltitel geholt. Erfolgreicher war nur Katinka Hosszu mit viermal Gold, womit sie solo Ungarn in der Medaillenwertung auf Rang drei brachte.