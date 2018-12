Hockey: Belgien nach Finalsieg gegen Niederlande erstmals Weltmeister

Bhubaneswar (APA/dpa) - Belgiens Hockey-Nationalteam ist zum ersten Mal Weltmeister. Im Finale des Turniers in Bhubaneswar in Indien setzten sich die Belgier am Sonntag im Nachbar-Duell mit den Niederlanden im Penaltyschießen 3:2 durch. In dem taktisch geprägten Finale war in der regulären Spielzeit kein Tor gefallen. Das Oranje-Team verpasste es, nach WM-Titelgewinnen mit Rekordchampion Pakistan gleichzuziehen (4).

Titelverteidiger Australien gewann durch ein 8:1-Triumph gegen England die Bronzemedaille.