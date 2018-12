Naturbahnrodeln: Brüggler/Angerer gewannen Doppelsitzerbewerb

Kühtai (APA) - Österreichs Weltmeister Rupert Brüggler/Tobias Angerer haben am Sonntag den Doppelsitzerbewerb beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Kühtai gewonnen. Zweite wurden Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA), Dritte die Russen Pawel Porschnew/Iwan Lasarew. „Es ist ein toller Start in die neue Saison und unser erster Heimsieg. Ein unglaublicher Start für unsere Abschiedstour“, sagte Angerer.

Im eng verlaufenen Einsitzerbewerb der Herren setzte sich Alex Gruber (ITA) vor den Österreichern Thomas Kammerlander und Florian Glatzl durch. „Es war ein sehr schwieriges Rennen, und typisch Kühtai eine sehr enge Partie“, meinte Kammerlander. Bei den Damen setzte sich Top-Favoritin Evelin Lanthaler (ITA) vor ihrer Teamkollegin Greta Pinggera sowie Tina Unterberger (AUT) durch. Im Teambewerb gewann Italien vor Österreich (Unterberger/Michael Scheikl/Kammerlander) und Russland.