Fußball: Zinsberger und Wenninger mit Bayern zum Abschluss siegreich

Duisburg (APA) - Die ÖFB-Legionärinnen Manuela Zinsberger und Carina Wenninger sind am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Sieg in die Winterpause gegangen. Das Duo des FC Bayern München feierte einen 4:0-Erfolg beim MSV Duisburg und verkürzte als Tabellenzweiter den Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg auf drei Punkte. Dieser kam gegen den Dritten SGS Essen nicht über ein 0:0 hinaus.

Torfrau Zinsberger spielte wie Wenninger durch und blieb zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.