Ski alpin: Shiffrin lässt Gröden-Rennen aus

St. Christina/Gröden (APA) - US-Ski-Star Mikaela Shiffrin wird bei den Weltcup-Speed-Rennen von Gröden eine Pause einlegen. „Ich werde nicht fahren, mein Team und ich brauchen eine Pause und einen ‚Reboot‘ nach den stressigen vergangenen sechs Wochen“, erklärte die 23-jährige am Sonntag auf Facebook. Nach neun Saisonrennen liegt die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup bereits wieder um knapp 400 Punkte voran.

Shiffrin will bei den Technik-Bewerben von Courchevel wieder am Start stehen. In Frankreich stehen ein Riesentorlauf (21. Dezember) und ein Slalom (22.) an.