Eishockey: ÖEHV-Damen revanchierten sich mit 5:2-Sieg an Slowakei

Zeltweg (APA) - Einen Tag nach der 2:5-Niederlage gegen die Slowakei ist dem österreichischen Eishockey-Nationalteam der Frauen erneut in Zeltweg die Revanche gelungen. Die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Risto Kurkinen gewann mit 5:2 (1:1,2:0,2:1). Anna Meixner (3), Annika Fazokas und Charlotte Wittich erzielten die Treffer der Gastgeberinnen, die am 29.12. in Linz erneut auf die Slowakei treffen.