Springreiten: Kühner Zweiter im Großen Preis in Frankfurt

Frankfurt am Main (APA) - Der Wahl-Österreicher Max Kühner hat am Sonntag beim Springreitturnier in Frankfurt/Main (CSI 3*) im Großen Preis (1,55 m) den zweiten Rang belegt. Mit seinem 13-jährigen Wallach Cornet Kalua blieb der WM-Sechste auch im Stechen fehlerfrei, der Deutsche Guido Klatte jun. war mit Qinghai aber um 4,76 Sekunden schneller.