Handball: Frankreichs Frauen holten erstmals EM-Titel

Paris (APA/dpa) - Das französische Handball-Team der Frauen hat am Sonntag im Finale der EM in Paris das Resultat des Olympia-Finales 2016 umgedreht und sich gegen Russland erstmals den EM-Titel gesichert. In dem dramatischen Endspiel setzten sich die Weltmeisterinnen mit 24:21 (13:12) gegen Olympiasieger Russland durch. Die Russinnen verloren nach 2006 auch ihr zweites EM-Finale.

Frankreich sicherte sich damit auch schon einen Startplatz bei den Sommerspielen 2020 in Tokio. Die Niederlande holten durch einen 24:20 (15:8)-Erfolg über Rumänien Bronze.

Ergebnisse Handball-EM Frauen in Paris:

Finale: Frankreich - Russland 24:21 (13:12)

Um Platz 3: Niederlande - Rumänien 24:20 (15:8)