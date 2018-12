Fußball: Höchster Liga-Sieg für Altach 2 - Meinungen

Altach (APA) - Stimmen zu Altach - Hartberg (6:1/via Sky):

Werner Grabherr (Altach-Trainer): „Die ganze Trainingswoche war schon sehr gut, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich am 7. Jänner Trainer bin. Die Vorbereitung ist geplant, die Testspiele sind ausgemacht. Ich gehe davon aus, dass ich bleibe. Ich weiß nicht, wer daran zweifelt, die Spieler auch nicht.“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): Die Mannschaft hat einen tollen Herbst gespielt. Man hat in den letzten Wochen schon gemerkt, dass eine Müdigkeit im Kopf da ist. Nach dem 1:3 hat sich die Mannschaft aufgegeben, das habe ich in der Form in der ganzen Hinrunde nicht gesehen. Wir können aus diesem Spiel viel mitnehmen.“

Christian Gebauer (Altach): „Heute haben wir uns für harte Arbeit belohnt. Ich bin froh, dass wir diesen Sieg eingefahren haben, jetzt können wir ein bisschen beruhigter in die Winterpause gehen.“

Christoph Kröpfl (Hartberg): „Wir haben uns ein schnelles Tor erhofft, haben uns dann aber zu schwach präsentiert. Wir wissen, dass Altach eine gute Mannschaft ist. Wir hatten sicher nicht den besten Tag, und sie haben gut gespielt. Wir haben einen sehr guten Herbst gespielt, heute ist aber alles total missglückt.“