Fußball: Frankfurt hat CL-Plätze im Blick - 2:1 gegen Leverkusen

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Eintracht Frankfurt bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen. Das Team von Coach Adi Hütter siegte am Sonntag zum Abschluss der 15. Runde gegen Bayer Leverkusen 2:1 und ist mit 26 Punkten Tabellenfünfter. Bayer liegt mit 18 Zählern auf dem elften Platz.

Danny Da Costa (28.) und Filip Kostic (57.) erzielten für die Gastgeber die Tore, den Treffer für die Leverkusener, bei denen Aleksandar Dragovic durchspielte und Julian Baumgartlinger auf der Bank saß, markierte Karim Bellarabi (65.).