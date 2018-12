Ski Cross: Sieben ÖSV-Athleten schafften Sprung ins Finale

Arosa (APA) - Mit einer mannschaftlich starken Leistung haben die Österreichs Ski-Crosser am Sonntag in der Qualifikation für den Weltcup-Sprint im schweizerischen Arosa aufgewartet. Sechs ÖSV-Herren sowie Andrea Limbacher als Fünfte schafften den Sprung in die Finalentscheidungen am Montagabend.

Bei den Herren reihte sich Robert Winkler als bester Österreicher an der vierten Stelle ein. Johannes Aujesky, Adam Kappacher, Daniel Traxler, Johannes Rohrweck sowie Sandro Siebenhofer sind in der Entscheidung der Top 32 ebenfalls mit dabei.