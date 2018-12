Eishockey: Arizona verlor ohne Grabner gegen Carolina

Wien (APA) - Ohne den weiter an einer Augenverletzung laborierenden Kärntner Michael Grabner haben die Arizona Coyotes am Sonntag in der National Hockey League (NHL) 0:3 bei den Carolina Hurricans verloren. Für die Hurricans war es der erst zweite Sieg in den vergangenen acht Spielen, Arizona schloss seinen Auswärtstrip mit einem Sieg und drei Niederlagen ab.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Sonntag: Carolina Hurricans - Arizona Coyotes (ohne Grabner/verletzt) 3:0, New York Rangers - Vegas Golden Knights 3:4 n.V.