Zug überfuhr Wildschweine in Deutschland

Hamburg (APA/dpa) - Eine Rotte Wildschweine hat in der Nacht auf Montag bei Hamburg den Bahnverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Die Wildschweine seien um kurz nach Mitternacht in Hittfeld im niedersächsischen Landkreis Harburg auf die Schienen gelaufen, sagte eine Bahnsprecherin in der Früh. Trotz Notbremsung überfuhr ein Intercity-Zug mehrere Tiere.

Die 150 Passagiere konnten nicht mehr weiterfahren. Sie wurden mit einem Ersatzzug nach Hamburg gebracht. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an, um die Strecke freizuräumen. Die Bahnstrecke zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg ist mittlerweile wieder freigegeben.