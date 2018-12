Tschechischer Bergsteiger mit Hubschrauber von der Rax geborgen

Reichenau an der Rax (APA) - Ein tschechischer Bergsteiger ist am Sonntagnachmittag von einem Hubschrauber des Innenministeriums unverletzt mittels Seil aus der Nähe des „Teufelbadstubensteig“ auf der Rax geborgen worden. Da der 25-Jährige seinen Weg im stellenweise hüfttiefen Schnee nicht weitergehen hatte können, setzte er einen Notruf ab, berichtete die Bergrettung in einer Aussendung.