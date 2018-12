„Wünsch dir was“ - Land Burgenland erfüllt Kinderwünsche

Eisenstadt (APA) - Das Land Burgenland erfüllt in den nächsten Wochen im Rahmen der Aktion „Wünsch dir was“ Kinderwünsche. Die Palette reicht von einem Treffen mit den Spielern des SV Mattersburg über einen Rundflug über das Südburgenland bis hin zum Miterleben einer Livesendung im ORF Landesstudio. Insgesamt stehen 14 Wünsche auf der Wunschliste, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit.

Bis 31. Jänner können Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren an der Aktion teilnehmen. Mitmachen kann man, indem man auf www.ljr.at - der Homepage des Landesjugendreferats Burgenland - seinen Wunsch anklickt und mitteilt, warum dieser Wunsch in Erfüllung gehen soll. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Tag schenken und zeigen, wie toll und ‚cool‘ unser Burgenland ist“, sagte Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).