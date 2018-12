Volleyball: AlpenVolleys mit 3:2 über Friedrichshafen weiter makellos

Unterhaching (APA) - Die Hypo Tirol AlpenVolleys haben am Sonntag in der deutschen Volleyball-Bundesliga den Schlager gegen Vizemeister VfB Friedrichshafen daheim 3:2 gewonnen, untermauerten damit vor dem Team vom Bodensee ihre Tabellenführung. Nach acht Siegen aus acht Spielen liegt die Truppe mit Innsbruck-Dependance bei einem Spiel weniger zwei Punkte in Front. Zudem stehen die AlpenVolleys im CEV-Cup-Achtelfinale.