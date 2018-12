Fußgänger in Niederösterreich von Fahrzeug erfasst: Lenker flüchtig

Himberg (APA) - Ein unbekannter Lenker hat am Sonntag in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) einen Fußgänger erfasst und danach Fahrerflucht begangen. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert. Ob es sich beim Unfallwagen um einen Pkw oder um einen Klein-Lkw handelt, war nach Polizeiangaben unklar.

Der Kärntner habe kurz vor dem Zusammenstoß versucht, die Fahrbahn zu queren, wurde in einer Aussendung berichtet. Die Exekutive stellte am Tatort Fahrzeugteile sicher. Hinweise zum Lenker werden an die Polizeiinspektion Himberg unter der Telefonnummer 059133-3226 erbeten.