In Österreich sind 58 Prozent der Selbstständigen „hoch zufrieden“

Brüssel (APA) - In Österreich waren 2017 laut Eurostat-Daten vom Montag 58 Prozent der Selbstständigen mit ihrem Job „hoch zufrieden“. Der EU-Durchschnitt lag mit 48 Prozent deutlich tiefer. Spitzenreiter der „hoch zufriedenen“ Selbstständigen war Schweden mit 83 Prozent, vor Malta (82 Prozent) und Dänemark (81 Prozent). Schlusslicht war laut den Informationen Rumänien mit nur 19 Prozent.

Hinter dem Spitzentrio folgen Irland (68 Prozent hoch zufrieden), Estland (66 Prozent), Ungarn (63 Prozent), Großbritannien (61 Prozent) und Österreich (58 Prozent). Dann kommen Litauen (56 Prozent), Belgien und Tschechien (je 55 Prozent), Italien (53 Prozent) und Slowenien (50 Prozent).

Polen liegt mit 48 Prozent genau im EU-Durchschnitt. Darunter rangieren Griechenland (47 Prozent), Spanien und Niederlande (je 46 Prozent), Finnland (44 Prozent), Slowakei (42 Prozent), Frankreich (41 Prozent), Deutschland (39 Prozent), Luxemburg (35 Prozent), Kroatien (33 Prozent), Bulgarien (30 Prozent), Portugal (29 Prozent), Zypern (26 Prozent) und Rumänien (19 Prozent).

In absoluten Zahlen gab es 2017 in der EU insgesamt rund 33 Millionen Selbstständige. Die meisten in Italien (5,1 Millionen), vor Großbritannien (4,8 Millionen) und Deutschland (4,2 Millionen). Österreich kam auf 465.100 Selbstständige. Schlusslicht war Luxemburg mit 24.600.