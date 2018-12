Wien (APA) - Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montagvormittag in allen beobachteten Laufzeitbereichen erneut unverändert gezeigt. Ein Wiener Händler rechnet mit einer ruhigen Woche. Die US-Zinsentscheidung am Mittwoch sollte keine Auswirkungen auf die Euro-Zinssätze haben, so der Marktteilnehmer.

Gegen 9.55 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:

~ Taggeld -0,45 -0,35 3 Monate -0,40 -0,30 12 Monate -0,22 -0,12 ~