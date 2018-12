Wien (APA) - Ein 38-jähriger Italiener hat am späten Sonntagabend nach einem Streit seine Frau in einer Wohnung in Wien-Favoriten mit einem Messer bedroht. Die 41-Jährige rief selbst die Polizei, die den Mann dann festnahm, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Bei dem Mann wurde demnach ein Blutalkoholgehalt von 2,48 Promille festgestellt. Die Frau blieb unverletzt.