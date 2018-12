Polizei fahndet nach Einbruch in Wien nach Schmucksets

Wien (APA) - Die Polizei fahndet nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wien-Währing nach mehreren Schmucksets (Fotos unter http://go.apa.at/9CqX8Vhe einsehbar). Unbekannte Täter sind Anfang Dezember offenbar über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen. Die Schadenshöhe stand am Montag noch nicht fest.