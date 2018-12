Fußball: Alaba mit Note 2 in „kicker Elf des Tages“

Hannover (APA) - Österreichs Fußball-Star David Alaba ist vom Fachmagazin „kicker“ zum zweiten Mal in dieser Saison in die „Elf des Tages“ in der deutschen Bundesliga gewählt worden. Der 26-jährige Linksverteidiger hatte am Samstag beim 4:0-Erfolg seines Clubs Bayern München in Hannover sein erstes Saisontor (2:0) erzielt.

Ebenfalls gut bewertet wurde Augsburg-Legionär Michael Gregoritsch, dem beim 1:1 gegen Schalke das Führungstor gelungen war. Der 24-jährige ÖFB-Teamstürmer erhielt die Note 2,5 und wurde zum „Spieler des Spiels“ gekürt.