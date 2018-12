Wien/Asten (APA) - Das Dom Museum Wien, das Weltmuseum sowie die Paneum-Wunderkammer des Brotes in Asten (OÖ) sind für den Europäischen Museumspreis nominiert worden. Die Verleihung der Auszeichnung findet am 24. Mai 2019 in Sarajevo statt. Seit 1977 wird der Preis, der vom Europarat ins Leben gerufen wurde, jährlich an europäische Museen vergeben.

