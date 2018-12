Fußball: Anderlecht entließ Trainer Vanhaezebrouck

Brüssel (APA/Reuters) - Belgiens Fußball-Rekordchampion RSC Anderlecht hat am Montag Trainer Hein Vanhaezebrouck entlassen. Die Brüsseler haben als Letzter der Gruppe D den Aufstieg in der Europa League verpasst und sind in der heimischen Liga seit vier Spielen ohne Sieg (3 Niederlagen). Vizemeister Anderlecht fehlen damit als Viertem in der Meisterschaft nach der 19. Runde bereits elf Zähler auf Tabellenführer Genk.