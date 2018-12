Fußball: Auslosung Champions-League-Achtelfinale

Nyon (APA) - Die Achtelfinal-Auslosung der Fußball-Champions-League hat am Montag in Nyon folgende Paarungen gebracht (Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März):

Schalke (Schöpf, Burgstaller) - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus Turin

Manchester United - Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Olympique Lyon - FC Barcelona

AS Roma - FC Porto

Ajax Amsterdam (Wöber) - Real Madrid

Liverpool FC - Bayern München (Alaba)

