Tennis: Grosjean wurde zu Frankreichs Davis-Cup-Kapitän ernannt

Paris (APA/AFP) - Der ehemalige Weltranglisten-Vierte Sebastien Grosjean ist am Montag zum neuen Kapitän des französischen Davis-Cup-Teams ernannt worden. Der 40-jährige ersetzt Amelie Mauresmo, nachdem die 39-Jährige beim Finalisten 2018 für die Nachfolge von Yannick Noah abgesagt hatte und in den Betreuerstab von Lucas Pouille gewechselt ist. Grosjeans Vertrag läuft bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.